Dünya Soruşturma iptal edildi Fransız şirketinin DEAŞa haraç verdiği iddia edilmişti
AVRUPA

Soruşturma iptal edildi: Fransız şirketi'nin DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilmişti

Paris Temyiz Mahkemesi, Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütü DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl açılan soruşturmayı iptal etti.

Haber Merkezi AA
Fransız çimento şirketi Lafarge.
Fransız çimento şirketi Lafarge.

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında başlatılan soruşturma iptal edildi.

  • Fransız basınında çıkan haberlere göre, şirket hakkındaki "terör örgütüne finans sağladığı" ve "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların ise devam ettiği belirtildi.

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Lafarge şirketi hakkında "terör örgütüne finans sağladığı", "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" ve "insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle geçen yıl soruşturma başlatılmıştı.

Şirket, 30 milyon euro için adli denetime de tabi tutulmuştu.

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Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında, 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü.

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