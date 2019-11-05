Dünya Türkiye DEAŞ hücrelerine darbe vurdu Örgüt tabela değiştirebilir
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye DEAŞ hücrelerine darbe vurdu: Örgüt tabela değiştirebilir

Suriye'de DEAŞ'a karşı göğüs göğüse çarpışan tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde terör örgütüne büyük darbeler vurdu. Türkiye geçtiğimiz yıl örgütün iki numaralı isimlerinden İsmail El Ethavi'yi yakalarak, Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesinde büyük rol oynamıştı. Bu gelişmenin ardından öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin ablasını Azez'de nokta operasyonu ile yakaladı. Yeni Şafak, "Üst düzey isimleri etkisiz hale getirildikten sonra DEAŞ, nasıl bir safhaya geçecek?" sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar, Suriye ve Irak'ta istikrarsızlığın devam ettiğine dikkat çekerek, terör örgütü DEAŞ'ın farklı bir tabela altında yeni bir oluşuma gidebileceğini söyledi.

Hasan Hız Yeni Şafak
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası örgütün çöküşü hızlandı.
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası örgütün çöküşü hızlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmaları sonucu DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki hücrelerine büyük darbeler vuruldu.

MİT geçtiğimiz yıl örgütün iki numaralı isimlerinden İsmail El Ethavi'yi yakalamış ve bu operasyon İdlib'de öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesinde önemli rol oynamıştı.

Kilit ismi Türkiye verdi
DÜNYA
Kilit ismi Türkiye verdi

Geçtiğimiz hafta öldürülen DEAŞ terör örgütünün 1 numarası Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad

Türkiye, sadece yurt içinde değil aynı zamanda Avrupa'dan ABD'ye kadar birçok DEAŞ mensubunun yakanlanmasını sağlayan istihbaratları müttefikleriyle paylaştı. Türk istihbaratı son olarak, öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin ablasını Azez'de yakaladı. Nokta operasyonuyla yakalanan Rasmiya Awad'ın DEAŞ'ın iç işleyişine dair istihbarat elde edilmesi ve örgütün uyuyan hücrelerinin tespit edilmesi için hayati önemde görülüyor.

Bağdadi'nin öldürülmesi ve DEAŞ'ın kritik isimlerinin etkisiz hale getirilmesi, "Örgüt Suriye'de nasıl bir safhaya geçecek, teröristler yeni bir tabela üzerinden faaliyet gösterebilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Serhan Afacan, Irak ve Suriye'de istikrarsızlığın devam ettiğine dikkat çekerek, "DEAŞ, farklı bir tabela altında yeni bir oluşuma gideceği konusunda hiçbir tereddüt yok çünkü buna neden olan koşullar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  • El Kaide ile DEAŞ arasındaki ideolojik farklılıkların olduğunun altını çizen Afacan, "DEAŞ toprak ve hilafet iddiası vardı. El Kaide'nin böyle bir iddiası olmadığı için uluslararası şebeke özelliğini sürdürdü. DEAŞ'ın Irak'ta sonra Suriye içerisindeki bölgelerden temizlenmesiyle ilgili 'toprak' vaadi ortadan kalktı" vurgusunu yaptı.

ÖRGÜT BİTME NOKTASINA GELECEK Mİ?

"Hücre operasyonları sonrası örgüt bitme noktasına gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Afacan, "DEAŞ'ın varlığını sürdüren etkenler devam ediyor. Suriye ve Irak'taki istikrarsız ortam, çatışmacı sosyo-politik zemin ve marjinalize olmuş potansiyel teröristler var" yanıtını verdi.

İDLİB'DEKİ İSTİKRARSIZLIKTAN YARARLANDILAR

Irak'ın batısı ve Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren DEAŞ'lı teröristlerin son dönemde 'İdlib'e nasıl ulaştığı, örgüt elemanlarının neden İdlib'i seçtiği' sorusunu yanıtlayan Afacan şunları söyledi:

  • "Suriye rejimi ve onu destekleyenler için bir öncelik listesi oluşturuldu. Şam, Akdeniz ve Suriye'nin güneyi bu listenin başında geliyordu. Türkiye sınırına yakın bölgeler ve Fırat'ın doğusu öncelik listesinde yer almıyordu. Bunun nedeni bu bölgelerde Türkmenler ve Kürtler vardı. Dolayısıyla oradaki kominal çatışmanın Şam'ın işine geleceği öngörüsünde bulunmuşlardı. Zaten İdlib başta olmak üzere bu bölgeler Suriye'nin en istikrarsız alanları oldu. Buradaki temel silahlı terör örgütlerinden biri olan DEAŞ da bu istikrarsızlıktan yararlandı."

ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
OYNAT 00:39
ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.
Netanyahunun başını ağrıtacak dosya

Netanyahu'nun başını ağrıtacak dosya
Arınça sert tepki

Arınç'a sert tepki

'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik.
Güvenli bölgede hala teröristler var

Güvenli bölgede hala teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Magandaların<br> talebi reddedildi

Magandaların
talebi reddedildi

​Pendik'te hamile kadının aracına saldırmışlardı.
DEAŞ tabela değiştirebilir

DEAŞ tabela değiştirebilir

​Türkiye'nin hücre operasyonlarıyla örgüte büyük darbeler vuruldu.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
'Esefle karşıladım!'

'Esefle karşıladım!'

​Erdoğan, KHK'ya 'facia' diyen Arınç'a tepki gösterdi.
HDP kapatıp gitti!

HDP kapatıp gitti!

Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinden kaçtılar.

İkinci ortak<br> devriye tamamlandı

İkinci ortak
devriye tamamlandı

Ayn el Arap'da yapılan devriye, 10 km derinlikte gerçekleştirildi.

3 yeni hesap geliyor

3 yeni hesap geliyor

Vatandaşı ​konuttan sonra araç sahibi de yapacak.
Türklerin genetik <br>haritası çıkarılıyor

Türklerin genetik
haritası çıkarılıyor

Hedef 100 bin: Her şey yerli ve milli olacak
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Öğrenim burslarında yapılan artışları açıkladı.
'Kombi' vurgunu!

'Kombi' vurgunu!

Havalar soğudu, dolandırıcılara gün doğdu.
196 kişi hastaneye başvurdu

196 kişi hastaneye başvurdu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması.
Güçlü rakiplerini geride bıraktı

Güçlü rakiplerini geride bıraktı

​İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.