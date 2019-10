ABD DEAŞ Lideri Bağdadi'yi hedef aldı: DEAŞ'ın uyuyan hücreleri ve teröristleri şimdi ne yapacak?

Suriye'nin İdlib kentindeki Barihsa bölgesinde gecenin sessizliğini önce F-15 savaş uçakları, ardından taarruz helikopterleri, özel kuvvetleri indiren Skorsky'ler ve patlama sesleri bozdu. Tüm bunlar yaşanırken dünya, son yılların en kanlı terör örgütlerinden biri olan DEAŞ'ın 1 numaralı ismine operasyon düzenlendiğinden henüz habersizdi.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweetinin ardından ilk olarak ABD kaynakları, ardından dünyanın önde gelen haber ajansları ve Suriye yerel unsurları söz konusu operasyonun DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye karşı yapıldığını duyurdu. İlk gelen görüntülere göre ABD kuvvetleri operasyon bölgesini yerle bir etmiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve taş üstünde taş kalmamıştı.

DEAŞ Lideri Bağdadi'nin son görüntülerinden biri.

Bağdadi öldü. DEAŞ nasıl bir yol izleyecek?

Bağdadi'nin öldürülmesinin hemen ardından akıllara gelen ilk soru 'Peki şimdi DEAŞ nasıl bir yol izleyecek. Geride kalan teröristler ne yapacak' sorusu oldu. Yenisafak.com, bu soruyu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile konuştu.

"DEAŞ Lideri'nin ortadan kaldırılması iki farklı tarafta popülist bir dalgaya sebebiyet verecek" ifadesini kullanan Ağar, şunları söyledi:

"Lideri öldürülen tayfa ve bu lideri öldüren tayfa söz konusu operasyonun popülist etkisilerinden yararlanacak.

Önce işin terör örgütü boyutuna bakalım. Lideri öldürülen terör örgütlerinin saman alevi gibi parlamak isteyeceği, 'etki üretmek, bitmediğini, var olduğunu göstermek isteyeceği' bir dönem yaşamak isteyeceği görülüyor. DEAŞ'ın da kısa zaman içinde bu tarz bir etki üretmesi muhtemel. sonrasında süreç yine rutine dönecektir.

REKLAM

ABD Başkanı Trump'a seçim öncesinde ciddi katkısı olacak

Abdullah Ağar, işin diğer tarafında ise 'öldüren' tayfanın nasıl etkileneceğine de değinerek, "ABD Başkanı Trump, seçimlerde bu operasyonun kendisine kazandıracaklarını mutlaka kullanacaktır. Seçimlerde mevcut başkana mutlaka etkisi olacak kadar büyük bir operasyondan ve isimden bahsediyoruz" dedi.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Dış güçler için kullanışlı bir maymuncuk oldu

DEAŞ'ın gerek Irak, gerek Suriye, gerek farklı coğrafyalarda 'istikrarsızlık üretmek ve bu istikrarsızlığı bahane ederek Batılı güçlerin müdahalesini meşru kılmak için' kullanışlı bir maymuncuk olduğunun altını çizen Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sina Yarımadası'ndan Nijerya'ya, Afganistan'dan Hindistan'a kadar çok fakrlı coğrafyalarda bunu gördük. Toplamda şu ana kadar 7 farklı ülkede 'maymuncuk' görevini yerine getirdiler. Orada terör ürettiler ve dolayısıyla batının müdahalesi için temel gerekçe oldular.

DEAŞ mensupları gittikleri her yere acı, kan ve göz yaşı götürdü. Dünya genelinde çok sayıda büyük terör olayında yer aldı.

DEAŞ'ın toplumsal desteği halen var

'Peki şimdi ne olacak?' derken sahadan ziyade toplum açısından da düşünmek gerek. DEAŞ sahada kaybetti evet ama toplum nezdinde kimi bölgelerde halen karşılıkları oldukça güçlü. Terörle mücadele ile teröristle mücadele farklı şeyler. Bu toplumsal karşıtlığın da bitmesi için sadece teröristlerin öldürülmesi yetmez, top yekün bir terörle mücadelenin de başlatılması gerekir. Henüz öyle bir ortam görmüyoruz."

OYNAT 00:36 Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ? ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı. Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 'Az önce çok büyük bir şey oldu' şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray da TSİ 16.00'da Trump'ın, 'büyük bir açıklama' yapacağını duyurdu. Durum, ABD medyasınca DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Türkiye düşmanlarının ihtirasları gözlerini kör etmiş

Terörist Bağdadi'nin öldürüldüğü yer Reyhanlı'ya, dolayısıyla Türkiye sınırı oldukça yakın bir bölge. Olayın duyulmasının hemen ardından özellikle sosyal medyada başlatılan 'Bu kadar yakın olduğuna göre demek ki himayesinde Türkiye de rol oynuyordu' şeklindeki asparagas haberleri de sorduğumuz Ağar, "Bu mantıkla bakacaksak Kamışlı da bizim sınırımızın dibinde. Oradaki teröristleri de mi biz himaye ediyoruz? Türkiye düşmanlarının ihtirasları gözlerini kör etmiş. Gerçeği göremiyorlar" dedi.

FETÖ’cü ve YPG/PKK’lılar İdlib’te Türkiye’ye yakın bir yerde operasyon yediği için Daesh lideri Bağdadi’yi Türkiye’nin koruduğunu ve beslediğini söylüyorlar.

Bu mantığa göre Kamışlı ve Kobani’deki YPG/PKK’lıları da biz besliyoruz.

FK ve BAB’ı biz değil YPG/PKK ve FETÖcüler yaptı. REKLAM October 27, 2019

DEAŞ'ın direncini Türkiye kırdı

Ağar son olarak Türkiye ve DEAŞ arasında yaşananlara da vurgu yaparak, "Bu örgütün kırılma noktası El Bab'dır. DEAŞ'ın inanç-moral-güven-kuvvet direnci orada kırılmış ve geri toparlanamamıştır. Türkiye'nin burada yaptıklarından sonra gittikleri hiçbir yerde tutunamadılar ve bugünki durumlarına geldiler" ifadesini kullandı.

GÜNDEM MSB'den ABD operasyonu açıklaması: Bilgi alışverişinde bulunuldu