Dünya DEAŞ elebaşı Bağdadi İdlibde öldürüldü
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DEAŞ elebaşı Bağdadi İdlib'de öldürüldü

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, gece yarısı İdlib'e düzenlenen operasyonla öldürüldü. Amerikan ordusuna ait helikopterler dün gece yarısında Bağdadi'nin bulunduğu hedefleri ateş altına aldı ve özel kuvvetlere bağlı askerler bölgeye indirme yaptı. Operasyon 4 saate yakın sürdü. Pentagon, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü doğruladı. Türkiye de operasyonun koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi.
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?
OYNAT 00:36
Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?
ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı. Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 'Az önce çok büyük bir şey oldu' şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray da TSİ 16.00'da Trump'ın, 'büyük bir açıklama' yapacağını duyurdu. Durum, ABD medyasınca DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.


Askeri operasyona 8 ABD helikopteri katıldı

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

Saldırının yapıldığı bölgenin koordinatlarına göre, operasyon Türkiye sınırının 5 kilometre güneyinde yapıldı.

Operasyon 4 saat sürdü

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

  • Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

7 kişinin cesedine ulaşıldı

Bölgeye giden sağlık ekipleri,, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

  • Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

Pentagon operasyonu doğruladı

Pentagon, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

Türkiye: Operasyon koordineli gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.


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