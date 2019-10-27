MSB'den ABD operasyonu açıklaması: Bilgi alışverişinde bulunuldu

Çavuşoğlu ve Maduro arasında sıcak diyalog



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirve Toplantısında, Küba devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını söyleyerek iki lideri İstanbul'a davet etti.

