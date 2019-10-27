MSB'den ABD operasyonu açıklaması: Bilgi alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin İdlib'e düzenlediği operasyona yönelik açıklama yaptı.
Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.
ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB#TSK
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019