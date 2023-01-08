Dünya Stoltenberge göre İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıraya uyuyor Bunu görmekten çok mutluyum
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Stoltenberg'e göre İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıraya uyuyor: Bunu görmekten çok mutluyum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraya uyduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Stoltenberge göre İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıraya uyuyor: Bunu görmekten çok mutluyum
Jens Stoltenberg

Stoltenberg, İsveç'te düzenlenen Folk och Försvar Güvenlik Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına değinen Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde terörle mücadeleyi artırma ve işbirliğini güçlendirme amacıyla üçlü muhtıra imzaladığını hatırlattı.

  • Stoltenberg, bu sayede NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet kararı aldığını belirterek "Anlaşmaya uyulduğunu görmekten mutluyum." dedi.

İki ülkenin üyelik katılım protokolünün şu ana kadar 30 NATO müttefikinin 28'i tarafından onaylandığını anımsatan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakında ittifaka katılacağına inandığını dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'ya başvuru yapmalarından sonra iki ülkeye bazı NATO müttefiklerinin güvenlik garantileri verdiğini, NATO'nun bölgede varlığını artırdığını, İsveç ve Finlandiya'nın artık NATO toplantılarına ve entegre askeri iş birliğine dahil olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin tehdit edilmesi halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez." diye konuştu.

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