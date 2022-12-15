İsveç’ten iki bakan geliyor

​​İsveç, NATO üyeliğine kapıyı aralamak için bu kez iki bakanla Türkiye’ye geliyor.

Ulf Kristersson’un başbakanlığa gelmesiyle İsveç’in NATO’ya üyelik süreci olumlu bir havaya bürünürken Kristersson, “Üçlü muhtıranın şartlarını çok ciddiye alıyoruz ve görüşmelere aynı ciddiyette devam ediyoruz” ifadeleriyle Türkiye’nin isteklerine olumlu baktıklarının sinyallerini vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç” diye konuşmuştu.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan taleplerinin başında gelen teröristlerin iadesi konusunda ilk adım bu ayın başında İsveç’ten gelmişti. İsveç’te yakalanıp Türkiye’ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, tutuklanmıştı. Türkiye’nin İsveç heyetiyle yapacağı görüşmede teröristlerin iadesi konusunu yinelemesi bekleniyor.

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