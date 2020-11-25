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Dünya Suriye Anayasa Komitesi 30 Kasım-4 Aralıkta Cenevrede toplanmayı planlıyor
AMERİKA

Suriye Anayasa Komitesi 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanmayı planlıyor

Suriye Anayasa Komitesi 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanmayı planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Matar, Suriye Anayasa Komitesinin 'küçük grup' üyelerinin 30 Kasım- 4 Aralık'ta Cenevre'de toplanmayı planladığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini siyasi süreç hakkında bilgilendiren Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Khawla Matar, Anayasa Komitesinin, Suriye krizini tek başına çözemeyeceğini ve bu nedenle Suriyeli tarafların ve uluslararası aktörlerin Komitenin çalışmalarını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Tutukluların serbest bırakılması konusunda istenilen ilerlemeyi kaydedemediklerini ifade eden Khawla Matar, tutuklu ve kayıplar sorununun taraflar arasında güven inşası için son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

  • Suriye Anayasa Komitesinin "küçük grup" üyelerinin 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanmayı planladığını aktaran Matar, Komitenin bir sonraki toplantısının ise gelecek yıl ocak ayında yapılmasının beklendiğini belirtti.

Kamplarda "çadır yangınları ve zehirlenmeler meydana gelebilir" uyarısı

BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Yardımcısı Ramesh Rajasingham ise Konseye Suriye'deki insani durum hakkında bilgi verdi.

Suriye'de bu kış yerinden edilen en az 3 milyon kişinin barınacak yer, battaniye ve kıyafet gibi insani yardımlara ihtiyaç duyacağını belirten Rajasingham, Halep'in batısında yağmur ve sel sularının yüzlerce çadıra zarar verdiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla yakıt sıkıntısı yaşanacağına da işaret eden Ramesh Rajasingham, kamplarda kalan Suriyelilerin ısınmak için buldukları yakacakların çadır yangınları ve zehirlenmelere neden olmasından endişe duyduklarını vurguladı.

Rajasingham, martta varılan ateşkesin ardından yerinden edilen 240 bin kişinin İdlib'in güneyindeki ve Halep'in batısındaki evlerine döndüğünü, ancak buranın tekrar saldırıya maruz kaldığını kaydetti.

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