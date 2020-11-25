MİT, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını ‘kesti’

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde kurye sorumlusu “Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın’ı, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede aranan elebaşı, PKK/KCK’nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine ediyordu.
- PKK’lı Çalkın’ın toplantıya katılacağı istihbaratı üzerine MİT harekete geçti. Sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen PKK’lı Çalkın, toplantı sırasında yanındaki teröristlerle birlikte nokta atışıyla vuruldu.
Elebaşı teslim oldu
- Kararlı operasyonlar neticesinde PKK içindeki çözülmeler de hız kazandı. İkna edilen 1 PKK’lı elebaşı daha teslim oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2018-2020 yılları arasında Irak’ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan terörist PKK’dan kaçarak dün Şırnak Silopi Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine sığındı.