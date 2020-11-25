MİT, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını ‘kesti’

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Erdoğan kritik görüşmeler: Putin ve Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile de telefonda görüştü.