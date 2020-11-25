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Gündem MİT, PKKnın Irak-Suriye bağlantısını kesti
ANKARA

MİT, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını ‘kesti’

MİT, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını ‘kesti’

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kuryelerinden sorumlu, “Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın’ı, Irak’ın kuzeyinde teröristlerle toplantıdayken etkisiz hale getirdi. Gri listede aranan Çalkın, PKK’nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine ediyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın
“Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde kurye sorumlusu “Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın’ı, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede aranan elebaşı, PKK/KCK’nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine ediyordu.

  • PKK’lı Çalkın’ın toplantıya katılacağı istihbaratı üzerine MİT harekete geçti. Sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen PKK’lı Çalkın, toplantı sırasında yanındaki teröristlerle birlikte nokta atışıyla vuruldu.

Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı
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Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Elebaşı teslim oldu

  • Kararlı operasyonlar neticesinde PKK içindeki çözülmeler de hız kazandı. İkna edilen 1 PKK’lı elebaşı daha teslim oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2018-2020 yılları arasında Irak’ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan terörist PKK’dan kaçarak dün Şırnak Silopi Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine sığındı.

MİT'in Kuzey Irak'ta yakaladığı Kayseri saldırısının faili tutuklandı
OYNAT 00:38
MİT'in Kuzey Irak'ta yakaladığı Kayseri saldırısının faili tutuklandı
Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner ile olaya karıştıkları iddiasıyla Diyarbakır'da yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
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