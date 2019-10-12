Dünya Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiçten Kamışlıya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna vardı.

Haber Merkezi AA
TSK tarafından YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütüne karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
TSK tarafından YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütüne karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu M4 kara yoluna ulaştı
OYNAT 00:29
Suriye Milli Ordusu M4 kara yoluna ulaştı
Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya giden M4 kara yoluna ulaştı.


Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, TSK'nın desteğiyle ilerlemeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı: 415 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı: 415 terörist etkisiz hale getirildi
SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

Rasulayn'da 3 PKK'lı daha sağ olarak yakalandı
OYNAT 00:16
Rasulayn'da 3 PKK'lı daha sağ olarak yakalandı
Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Rasuley'de 3 PKK'lı terörist Milli Suriye Ordusu tarafından yakalandı.


  • M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

AA
  • Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.
  • YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Kaçacak yer yok
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Kaçacak yer yok

Barış Pınarı Harekatı: 415 terörist etkisiz hale getirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

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Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
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Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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