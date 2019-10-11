Dünya Barış Pınarı Harekatı 415 terörist etkisiz hale getirildi
ABD SEÇİMLERİ

Barış Pınarı Harekatı: 415 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 415 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına Obüsü
Fırtına Obüsü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

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