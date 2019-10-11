Barış Pınarı Harekatı: 415 terörist etkisiz hale getirildi

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MEB'den 'Türk işaret dili' portalı: İlk kez hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, işitme engelli öğrenciler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için ilk kez hazırlanan Türk İşaret Dili Eğitim Portalı'nı kullanıma açtı. "Tid.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açılan portalla Türkiye'de ortak işaret dilinin oluşturulmasına, bunun doğru ve kolay öğrenilmesine, kavram zenginliği oluşturularak yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.