ABD’de Filistin yanlısı eylemleri hedef alan tasarı meclisten geçti: İsrail'i eleştirmek suç sayılacak

ABD’den aldığı destekle Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’e tepki olarak başlayan üniversite intifadası tüm ABD’yi kasıp kavururken, Temsilciler Meclisi, gösterileri bastırmayı mümkün kılan “Antisemitizm Farkındalık Yasası’nı” kabul etti. Neredeyse “İsrail” demenin bile suç teşkil edebileceği yasa tasarısı, Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclsi’nden 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edildi. Kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak tanıtan ABD, söz konusu yasa ile ülkede ifade özgürlüğünü kısıtlamayı ve barışçıl Gazze protestolarının önüne geçmeyi hedefliyor.

MECLİS BAŞKANI ÖNCÜ OLDU

Tasarının geçmesinde yoğun emeği olan Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, yaptığı açıklamada, kampüslerde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin "antisemitizm" dalgasına hizmet ettiğini ve Yahudi karşıtlığını artırdığını savundu. Evanjelik mezhebine mensup olan Meclis Başkanı Johnson, geçen hafta Columbia Üniversitesi'ni ziyaret ederek kampüslerdeki olayların "antisemitik olduğunu" ve üniversite yönetimlerinin "çadır kamplarını kaldırmak üzere gereğini yapması gerektiğini" savunmuştu.

ANTİSEMİTİKLER TUTUKLANACAK

Söz konusu tasarı, Eğitim Bakanlığının, Uluslararası Holokost Anma Birliği'nin (IHRA) kabul ettiği antisemitizm tanımını baz almasını ve üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor. Tasarıya göre antisemizmi ihlal eden okullara, Federal Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan fonlar kesilebilecek. Güvenlik güçleri, antisemitik buldukları eylemlere müdahalede bulunup tutuklama yapabilecek.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor. Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.

SUÇ OLMAYAN ŞEY YOK

IHRA’nın antisemitizm tanımı, İsrail ile ilgili neredeyse kötü düşünmeyi bile yasaklıyor. Yahudiler hakkında yalan söylemek, kötülemek, komplo teorisi üretmek, Yahudilerin medyayı ve ekonomiyi kontrol ettiğini iddia etmek, işlenen bir suçu tüm Yahudilere mâl etmek, Holocost’u inkar etmek veya Yahudi planı olduğunu iddia etmek, Yahudilerin sadece Yahudilere sadık olduğunu iddia etmek, İsrail devletini reddetmek, Yahudilerin İsa’yı öldürdüğünü iddia etmek veya bu minvalde semboller kullanmak ve İsrail devletinin eylemlerinden Yahudileri kolektif olarak sorumlu tutmak IHRA tanımına göre antisemitizm sayılıyor.

HRİSTİYANLAR 2. SINIF OLDU

Söz konusu karara sosyal medyadan tepki yağarken, en fazla eleştiren gruplardan birinin Amerikan Hristiyanları olması dikkat çekti. Yasaya göre Yahudilerin İsa’yı öldürdüğünü iddia etme veya bu minvalde semboller kullanmak antisemitik ve suç sayılıyor. Hristiyanlar Hz. İsa’yı Yahudilerin öldürdüğüne inanıyor. Yasa, İsa’nın çarmıha gerilişini temsil eden haç sembolünü de dolaylı yoldan yasaklıyor. Sosyal medyadan yasaya öfke kusan Hristiyanlar, “Yahudilere ayrıcalık tanıyacağız diye ikinci sınıf konumuna düştük” yorumunda bulundu.

Bryan Mast

İSRAİL ASKERİ KOSTÜMÜ İLE OY KULLANDI

Yasanın geçmesinde büyük katkısı olan Temsilciler Meclisi Üyesi Bryan Mast, sosyal medya hesabından İsrail askeri kostümü giydiği bir fotoğraf paylaştı ve kutlama mesajı yayınladı. Mast, Kongre binasına bu üniformayla geldi ve oylamaya yine bu üniforma ile katıldı. ABD’de Yahudiler adına lobilicik yapan AIPAC de benzer şekilde kutlama mesajı yayınlayarak, “Temsilciler Meclisi, her iki partinin de güçlü desteğiyle, üniversite kampüslerinde antisemitizm ve İsrail karşıtı nefretle mücadele etme çabalarında önemli bir adım olan Antisemitizm Farkındalık Yasasını geçti” ifadelerini kullandı.















