Birbirlerini yalancılıkla suçladılar

Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı ancak sonra kılıçlar çekildi. Konu başlıkları farklılaşsa da taraflar birbirlerini yalancılıkla suçladı. 5 Kasım seçimlerine geri sayım sürerken ABC News kanalında yayınlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışmada Kamala Harris'in Trump'a kişiliği üzerinden yüklenmeyi tercih ettiği ve eski ABD Başkanı'nın bu tuzağa düştüğü kaydedildi. Programın başında ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisini konuşan iki isim, kendi dönemlerinde ekonomiyi toparladıklarını ancak diğer yönetimin ülke ekonomisini bozduğunu savundu. Trump ise kendi döneminde ABD tarihinin en iyi ekonomisini yarattıklarını ve bunu Biden-Harris ikilisinin kısa sürede bozduğunu savundu, Trump'a cevap veren Harris, "Donald Trump bize Büyük Depresyon'dan bu yana en kötü işsizliği bıraktı. Donald Trump bize son yüzyıldaki en kötü kamu sağlığı epidemisini bıraktı" diye konuştu. Dış politikaya ilişkin konularda da karşılıklı yalanlamalar yaşandı. Ukrayna savaşından dolayı Biden yönetiminin suçlayan Trump, Harris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaştan 3 gün önce müzakere yaptığını ancak bundan başarısız olduğunu iddia etti. Trump'ın iddiasını yalanlayan Harris ise Putin'le müzakere görüşmesi yapmadığını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile defalarca görüştüğünü anlattı. Trump ise başkan seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini savundu.

İsrail'e arka çıkma konusunda anlaştılar

Programın Gazze ile ilgili bölümünde iki aday da İsrail'e net şekilde destek verirken Trump, İsrail'e koşulsuz destek silah desteği sağlayan Biden yönetiminin başkan yardımcısı olan Harris'i "İsrail'den nefret etmekle" suçladı. İsrail'e verdikleri desteğin devam edeceğini ima eden Harris, her şeyin 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başladığını savundu. Trump, "Eğer o başkan olursa İsrail 2 yıl içinde ortadan kalkar" iddiasını dile getirdi ve Harris'in aynı zamanda Arap halklarından ve Yahudilerden nefret ettiğini savundu. Harris ise iki devletli bir çözümün sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşasının hayata geçirilmesini gündeme taşıdı. İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi. Öte yandan canlı yayın programının ardından Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, gecenin galibinin Cumhuriyetçi Aday Trump olduğunu ileri sürdü. Harris’in seçim kampanyası ekibinden yayınlanan açıklamada ise yeni bir canlı yayın düellosu daveti yapıldı. Açıklamada, “Amerikan halkı, parlak ışıklar altında bu sonbaharda sandıkta karşılaşacağı seçimi gördü. Kamala Harris ile ileriye gitmek mi yoksa Trump ile geriye gitmek mi? Bu gece bunu gördüler. Ekim ayında yapılacak ikinci düelloda da bunu görmeleri gerek. Başkan Yardımcısı Harris, ikinci bir canlı yayın programına çıkmaya hazır. Peki Trump buna hazır mı” denildi.

Taylor Swift'ten Harris'e destek

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek başkan seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini resmi Instagram hesabından duyurdu. ABD başkanı seçiminde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını ifade eden Swift, Harris'in "mücadelesinden yana olduğunu" belirtti.

Amerikalı Yahudilerin adayı Harris

ABD merkezli Yahudi Demokratik Grubu adlı kuruluş tarafından yapılan bir ankette ise Amerika'da yaşayan Yahudilerin Demokrat Parti Adayı Kamala Harris'e oy vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Yayınlanan son ankette katılımcıların yüzde 68'i Harris'e oy vereceğini, yüzde 25'i ise Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'a oy vereceğini söyledi.







