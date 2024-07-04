ABD Başkanı Joe Biden gidici mi?

Dünyaca ünlü dergiler The Economist ve Time, Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD için bir dizi öngörüde bulundu. Kapaklarına Demokratların adayı Joe Biden'ı taşıyan dergiler, nükteli mesajlarla mevcut başkanı ‘gidici’ olarak görüyor.

TIME dergisinin 28 Haziran 2024 tarihli kapağı: Münazarada Biden felaketi

The Economist dergisi “Ülke böyle yönetilmez” sloganına yer verip yürüteç resmi kullanarak Biden'ın düşme anlarına dikkat çekerken Time dergisi ise “Panik” ifadesini kullanarak Biden'ı kapağın dışına itti.

The Economist dergisinin 4 Temmuz 2024 tarihli kapağı: Joe Biden neden adaylıktan çekilmeli?

Demokratlar İkiye Bölünmüş Durumda

Demokratlar arasında Joe Biden'ı adaylıktan çekme tartışmaları ise devam ediyor. Bir grup, Biden'ı adaylıktan çekmenin partiyi yıpratacağı düşüncesine haiz iken öteki grup ise ancak yeni bir adayın Trump karşısında şansı olabileceğini savunuyor.

Amerikan bayrağı üzerine Demokrat Parti logosu

Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda yerine düşünülen isim ise Kamala Harris; ABD Başkan Yardımcısı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Rüzgar Cumhuriyetçilerin Arkasında

Cumhuriyetçiler ise seçimlerin avantajlı tarafı olarak görülüyor. Biden’ın Başkanlık süresince ‘yetersiz’ olarak kabul edilen icraatları ile ‘ABD’yi küçük düşüren’ hal ve hareketleri Trump’ın ekmeğine yağ sürüyor.

Amerikan bayrağı üzerinde Cumhuriyetçi Parti logosu

ABD’li Müslümanlar, işgalci İsrail’e yönelik iyimser tutumu nedeniyle Biden’a tekrar oy vermeyeceklerini belirtiyor. Bu da Biden'ın oy oranını ciddi anlamda düşürüyor. Tek başına ayakta durmakta güçlük çekmesi, sık sık gaflarda bulunması ve Trump’la münazarasında arka planda kalması da cabası…

ABD Başkanı Joe Biden ulusal bir etkinlikte kürsüden düşüyor

ABD Seçimlerinin Gazze'ye Etkisi Ne Olur?

Gazze’deki katliamın son bulması açısından da önemli olduğu düşünülen ABD seçimlerinin sonucu, Müslümanları en çok da bu açıdan ilgilendiriyor.

ABD'li Müslümanlar İslamofobi karşıtı protestolarda

Trump her ne kadar Amerikancı bir kişiliğe sahip olsa ve Orta Doğu’dan askerleri tamamen geri çekme politikası gütse de Filistin için bu tutumu sergilemiyor. Kendisi en az Biden kadar -belki de daha çok- İsrail yanlısı ve Joe Biden gibi o da kendisini Siyonist terör devletinin hamisi olarak görüyor. Zira seçim kampanyası boyunca sürekli “İsrail’e Biden’dan daha çok yardım edeceğini” söylemişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump Ağlama Duvarı'nda, Kudüs, Filistin

5 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine tam 4 ay kaldı. Trump anketlerde öne çıkmaya devam ediyor.