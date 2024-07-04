ABD Başkanı Joe Biden gidici mi?

Dünyaca ünlü dergiler The Economist ve Time, Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD için bir dizi öngörüde bulundu. Kapaklarına Demokratların adayı Joe Biden'ı taşıyan dergiler, nükteli mesajlarla mevcut başkanı ‘gidici’ olarak görüyor.
The Economist dergisi “Ülke böyle yönetilmez” sloganına yer verip yürüteç resmi kullanarak Biden'ın düşme anlarına dikkat çekerken Time dergisi ise “Panik” ifadesini kullanarak Biden'ı kapağın dışına itti.
Demokratlar İkiye Bölünmüş Durumda
Demokratlar arasında Joe Biden'ı adaylıktan çekme tartışmaları ise devam ediyor. Bir grup, Biden'ı adaylıktan çekmenin partiyi yıpratacağı düşüncesine haiz iken öteki grup ise ancak yeni bir adayın Trump karşısında şansı olabileceğini savunuyor.
Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda yerine düşünülen isim ise Kamala Harris; ABD Başkan Yardımcısı.
Rüzgar Cumhuriyetçilerin Arkasında
Cumhuriyetçiler ise seçimlerin avantajlı tarafı olarak görülüyor. Biden’ın Başkanlık süresince ‘yetersiz’ olarak kabul edilen icraatları ile ‘ABD’yi küçük düşüren’ hal ve hareketleri Trump’ın ekmeğine yağ sürüyor.
ABD’li Müslümanlar, işgalci İsrail’e yönelik iyimser tutumu nedeniyle Biden’a tekrar oy vermeyeceklerini belirtiyor. Bu da Biden'ın oy oranını ciddi anlamda düşürüyor. Tek başına ayakta durmakta güçlük çekmesi, sık sık gaflarda bulunması ve Trump’la münazarasında arka planda kalması da cabası…
ABD Seçimlerinin Gazze'ye Etkisi Ne Olur?
Gazze’deki katliamın son bulması açısından da önemli olduğu düşünülen ABD seçimlerinin sonucu, Müslümanları en çok da bu açıdan ilgilendiriyor.
Trump her ne kadar Amerikancı bir kişiliğe sahip olsa ve Orta Doğu’dan askerleri tamamen geri çekme politikası gütse de Filistin için bu tutumu sergilemiyor. Kendisi en az Biden kadar -belki de daha çok- İsrail yanlısı ve Joe Biden gibi o da kendisini Siyonist terör devletinin hamisi olarak görüyor. Zira seçim kampanyası boyunca sürekli “İsrail’e Biden’dan daha çok yardım edeceğini” söylemişti.
5 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine tam 4 ay kaldı. Trump anketlerde öne çıkmaya devam ediyor.