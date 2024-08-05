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ABD Başkan adayı Kennedy'den şoke eden itiraf: Central Park'a ölü ayı yavrusu atan bendim

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 5-6 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F Kennedy Jr çarpıcı bir itirafta bulundu. Kennedy Jr sosyal medyada yayımladığı videoda, 10 yıl önce New York’taki Central Park’a ölü bir ayı yavrusu attığını söyledi. Şaşırtan itiraf dünya medyasında büyük ses getirdi.

Seren Som
10:42 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Robert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr

ABD’de başkanlık seçimlerinin bağımsız adayı Robert F. Kennedy, kentin dışında araç kullanırken önünde giden bir kadın şoförün ayı yavrusuna çarpıp öldürdüğünü, kendisinin de ölü ayı yavrusunu kürkünü yüzmek ve etini almak için kamyonetine attığını itiraf etti.

Kennedy, “Ayının derisini yüzecektim ve çok iyi durumdaydı, ayrıca etini de buzdolabına koyacaktım” dedi.


  • New York eyaletinde yollarda öldürülen ayıların alınmasına izin veriliyor ancak bunu yapmak isteyen kişinin güvenlik güçlerine haber vermesi ve Çevre Koruma Müdürlüğü’nden bir etiket alması gerekiyor.

Kennedy daha sonra bir akşam yemeği randevusuna gittiğini, geç kaldığını ve eve gidemeyeceğini fark ettiğini anlattı.


Kennedy “Havaalanına gitmem lazımdı ve ayı arabamdaydı. Ayıyı arabada bırakmak istemedim çünkü kötü olurdu” dedi.


Robert F Kennedy daha sonra New York’ta o dönem bir dizi bisiklet kazası yaşandığını ve aracında eski bisiklet olduğunu hatırladığını söyledi.


Kennedy Central Park’ta ayıyla bir bisiklet kazası sahnesi düzenlemenin aklına geldiğini belirtirken, “Ertesi gün bütün televizyonlardaydı. Bütün gazetelerin ilk sayfasındaydı. Televizyonu açtım ve sarı polis şeritleri, 20 polis arabası vardı helikopterler uçuyordu. ‘Aman Tanrım. Ben ne yaptım dedim’ diye konuştu.


Parkta köpeği ile yürürken ölü ayı yavrusunu bulan Florence Slatkin.
  • Yavru ayı cesedi, parkta köpeğiyle yürüyen bir kadın tarafından bulunmuştu New York Times’ın haberine göre çalılıkların altına, terk edilmiş bir bisikletin yanına konulmuştu.


Neden 10 yıl sonra itiraf etti?

2014’te yaşanan olayı Kennedy'nin 10 yıl sonra itiraf etmesi soru işaretlerine neden oldu.

Kennedy, New Yorker dergisinden arandığını ve ölü ayı yavrusu atanın kendisi olup olmadığının sorulduğunu vurguladı.

Kennedy’nin New Yorker dergisinde yayımlanacak haber öncesi ön almak adına böyle bir adım attığı belirtiliyor.


Piyasalarda tarihi çöküş: Japonya borsası ve kripto paralar resmen çakıldı

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler küresel piyasalarda adeta bir sarsıntı etkisi meydana getirdi. ABD borsalarında düşüşler hızla artarken, Asya piyasalarında da erken saatlerde başlayan işlemlerde sert kayıplar gözlemlendi. Öte yandan önde gelen kripto para birimi Bitcoin ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybederken alt coinler de bu düşüşten nasibini aldı. Bitcoin haftaya yüzde 14,9, Ethereum ise yüzde 20’lik bir düşüşle başlayarak kripto piyasalarında sert bir dalgalanma oluşturdu. Bitcoin, 51 bin dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Son 24 saatte kripto para piyasasından toplam 260 milyar dolar buharlaştı. Bu satış dalgası borsaları da etkilerken, Tokyo Borsası'nda yüzde 8,5'lik bir düşüş görüldü.


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#New York
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