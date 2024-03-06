|
Dünya

ABD Başkanlık seçimlerinde dengeleri değiştiren gelişme: Trump'ın tek ciddi rakibi Haley yarıştan çekildi

Dünyanın, eski ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut başkan Joe Biden arasındaki rekabete göz çevirdiği ABD'deki seçim maratonunda önemli bir gelişme yaşandı. Başkanlık yarışında, Trump'ın tek ciddi rakibi Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini duyurdu. Haley düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu. Haley, Trump'a destek verip vermeyeceğine ilişkin ise bir açıklamada bulunmadı.

22:41 - 6/03/2024 Çarşamba
AA
Donald Trump - Nikki Haley
Donald Trump - Nikki Haley

ABD 2024 başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ön seçimlerden çekildiğini resmen duyurdu.

Ön seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Cumhuriyetçi aday adayı Haley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimleri açık ara önde tamamlamasının ardından yarıştan çekilme kararını açıkladı.

"Artık Donald Trump'a kaldı"

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

Trump'a destek verecek mi?

"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.

Haley, dün 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" seçimlerinde yalnızca Vermont eyaletini alarak, geri kalan eyaletlerin tamamını rakibi Trump'a kaptırmıştı.



#ABD Seçimleri
#Cumhuriyetçi Parti
#Nikki Haley
#ön seçimler
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi