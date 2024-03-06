ABD Başkanlık seçimlerinde dengeleri değiştiren gelişme: Trump'ın tek ciddi rakibi Haley yarıştan çekildi

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.