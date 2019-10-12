Kaçacak yer yok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda iki sınır ilçesi kuşatılmak üzere. Harekâtın 3. gününde kara ve hava operasyonlarıyla YPG/PKK kontrolündeki köyler teröristlerden bir bir temizleniyor. Akçakale'den giren komandolarla SMO unsurları, batıya doğru yaklaşık 8 km, doğuya doğru da 9 km ilerleme kaydetti. Rasulayn’da ise batıya doğru 3, doğuya doğru 5 km içeri girildi. Dünkü operasyonlarda Duveyra köyü, Tel Asfar, Rasulayn depoları, Rasulayn Batı girişindeki kontrol noktası, askeri kampı, Muharbil ve Halava köyü ele geçirildi Cephedeki SMO güçlerinin önde gelen komutanlarından Zekeriya Karslı, operasyonun detaylarını Yeni Şafak'a anlattı. Emrindeki birliklerin 4 köyü teröristlerden temizlediğini söyleyen Karslı, "Rasulayn ve Tel Abyad'ı çembere alıyoruz. Kısa süre içerisinde teröristlerin tüm çıkış yollarını kontrol altına alarak Rasulayn ve Tel Abyad'a gireceğiz" dedi.

Mehmetçik, Suriye’de sivil kıyafet giymiş teröristleri, kafalarına çuval geçirerek gözaltına alıyor.

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Bölge haritası

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Kıymet Sezer ve Şahin Şen

50 TERÖRİST TESLİM OLDU

SMO'ya bağlı Cephe'tül Şam Komutanı Karslı, başlatılan kara operasyonunda emri altında bulunan birliklerin Tel Abyad'a ilerlediğini kaydetti. Bir Aşık, Hamide, İksas ve Yabise köylerini PKK'dan temizleyerek kontorlü sağladıklarını belirten Karslı, "Operasyonu başarılı bir şekilde yürütüyoruz. 3 günde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Kararlı duruşumuz ve operasyonu yürütüş biçimimiz terör örgütünde kopmaları beraberinde getirdi. Tel Abyad ve çevre köylerden sağ çıkamayacaklarını anlayan teröristler bölgeden kaçmaya başladı. Kaçamayanlar ise teslim oluyor. Şuana kadar 50'den fazla militan bu şekilde teslim oldu" şeklinde bilgi verdi. Bazı terör gruplarının Rakka'dan gelmekte olduğunu hatırlatan Karslı şunları söyledi:

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KİLOMETRELERCE TÜNEL VAR

"Rakka başta olmak üzere birçok yerden bölgeye gruplar halinde teröristler geliyor. Gelenleri rahat bir şekilde etkisiz hale getirdik. Tel Abyad ve Resulayn'a giremeyeceklerini anlayanlar geldikleri gibi geri dönüyor. PKK ele geçirdiğimiz köylere tekrar saldırıyor. Çatışmalar özellikle gece şiddetleniyor. Tüm saldırılarına rağmen TSK ve SMO'nun kontrol altına aldığı köylere sızamadılar. Tel Abyad çevresinde çok sayıda yeraltı tüneli var. Kilometrelerce uzanan tüneller bulunuyor. Teröristler bu tünelleri kullanarak bölgeden kaçıyor. Buralardan gelip bizi arkamızdan vurmaya çalışıyorlar."

BİZİ GÖREN MUTLU OLUYOR

"Askerlerimizin morali çok yüksek. Kararlı ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bölgedeki tüm terör gruplarını en kısa sürede temizleyeceğiz. Kontrol altına aldığımız köylerdeki sivil halk da büyük mutluluk yaşıyor. Bizi çok güzel bir şekilde karşılıyorlar. Biz de onları incitecek ya da kötü bir duruma sokacak hiçbir davranışta bulunmuyoruz. Bazı kişi ve kurumlar SMO'yu farklı bir biçimde göstermeye çalışıyor. Bizim tek hedef ve amacımız bölgeyi terör gruplarından temizlemektir. Biz terör örgütü gibi sivilleri hedef almıyoruz. Sivil halkı teröristlerin elinden kurtarıyoruz."

4 kahraman şehit düştü

Ahmet Topçu

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Hacı Bebek

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Abdülhamit Bilgen

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Yunus Mermer

Barış Pınarı Harekâtı ile vatanını savunan Mehmetçiklerden 3'ü şehit oldu. Diyarbakır-Ergani doğumlu Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Kahramanmaraş doğumlu Piyade Uzman Çavuş Hacı Bebek, Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, yürütülen operasyonlar sırasında şehit düştüler. Kahraman askerlerin cenazeleri memleketlerinde toprağa verilecek. Mehmetçiğin intikamının alınacağını bildiren Milli Savunma Bakanlığı dün yayınladığı videoda "Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" başlığını kullanarak komando görüntüleri paylaştı.

3 günde 399 terörist

Tel Abyad ve Rasulayn çevresinde 14 köyün PKK'dan temizlendiği ilk 3 günde 399 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında bölgede 100'ü aşkın yaralı terörist bulunduğu sanılıyor. İki ilçe arasındaki 120 kilometrelik hat boyunca 3 bine yakın PKK'lı bulunduğu belirtiliyor. Çatışmalar sırasında 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 4 Mehmetçik şehit düşerken, Suriye Milli Ordusu ise 6 savaşçıyı şehit verdi. SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dadat köyündeki teröristler, SMO savaşçılarının bölgeye yaklaşması üzerine, askeri muhaliflerin kılığına girdi. Kendilerini SMO savaşçısı gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi. TSK ile ortak hareket eden SMO savaşçılarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü. Burada 4 SMO savaşçısı şehit oldu, 3’ü de yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi. Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı. Dün de Tel Abyad ve Rasulayn’da 1’er olmak üzere 2 muhalif şehit düştü.

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O doçka artık yok

Doçka uçaksavar monteli araç vuruldu.

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın aracın vurulma anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Moskova: Şüphemiz yok

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Moskova'dan bir destek daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" açıklaması yaptı. Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığı önlemenin önemli olduğu belirtilen yazılı bildiride, tüm taraflara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstererek adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Rakka konvoyu havaya uçtu

Rasulayn ve Tel Abyad çevresindeki tüm cephelerde teröristler çatışmalar sonrası etkisiz hale getiriliyor. Mevzileri bırakıp kaçan PKK'lılar sık sık Rakka'dan destek alıyor. Güneydeki Tabka ve Rakka bölgesinden Türkiye sınırına doğru hareketlenen konvoylardan biri önceki gece top atışları ve F-16 uçaklarından fırlatılan füzelerle imha edildi. Bölgedeki cephanelikler de nüfuz edici bombalarla yangın yerine çevriliyor. Rasulayn'daki depolardan birinin gece saatlerinde vurulmasıyla büyük patlamalar meydana geldi. Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla da vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor. Terör örgütü üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezinin batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakmaya devam ediyor.

CANiLER

Nusaybin

PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerden hudut hattındaki ilçelere saldırıları sürüyor. Dün Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç’a düzenlenen havan saldırısında 10 sivil şehit oldu. En kanlı saldırı Nusaybin’e düzenlendi. İlçesinin karşısında bulunan Kamışlı’dan YPG-PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda 8 sivil şehit oldu.

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35 DE YARALI VAR

Roket mermisi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. “ denildi.

17’YE YÜKSELDİ

Suruç

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve havan mermisinin isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu, 2 kişi de yaralandı. Ayn el-Arab kırsalından atıldığı sanılan havan mermilerinden 3’ü de boş araziye düştü. Şanlıurfa ve Mardin’in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5’i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti. Barış Pınarı Harekâtı sırasında dünkü saldırılarla birlikte şehit düşen sivil sayısı 17’ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 10’ü aştı.

Alçaklar böyle saldırdı

Teröristlerin Kamışlı’dan Nusaybin’e saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dün öğleden sonra çekilen görüntülere göre Teröristler Kamışlı’da sınıra 1,5 km uzaklıktaki parktan Nusaybin’e havanla atış yapıyor. Saldırı anında parkta çocukların oyun oynadığı ve sivillerin dolaştığı görülüyor. Saldırı için yaşam alanlarını seçen örgüt, ‘siviller öldürülüyor’ propagandası yapmak için insanları hedef yapıyor.

Şam kapısı PKK’ya kapalı

ABD askerlerinin çekilmesi sonrası kendine yeni 'sahip' bulma peşine düşen ve 'tekliflere açığız' mesajı veren terör örgütü YPG/PKK, işbirliği için zemin aradığı Esed rejiminden sert cevap aldı. Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Mikdad, PKK ile hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini söyledi. Rejimin haber ajansı SANA'ya göre Mikdad, Şam'daki ofisinde yaptığı açıklamada, PKK'yı kast ederek 'ayrılıkçı ve güç diliyle konuşanlarla' ortaklık yapmayacaklarını duyurdu. PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur" ifadesini kullandı. Bir süre önce de Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreterliği'ne iki resmi mektup göndermiş, mektuplarda PKK 'bölücü terörist milisler' olarak nitelenmiş ve örgütün Haseke, Rakka, Deyrizor ile Halep'te Suriyelilere karşı terör eylemlerinde bulunduğu belirtilmişti. PKK'nın Suriye'deki elebaşı Mazlum Kobani-Ferhad Abdi kod isimleriyle de bilinen Şahin Cilo, 8 Ekim'de Barış Pınarı'nın başlamasına saatler kala Türkiye'ye karşı savaşmak için rejimle ortaklık yapmayı düşündüklerini söylemişti.