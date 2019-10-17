Dünya Suriye Milli Ordusu sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ediyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ediyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyini PKK/YPG'den temizlemeye çalışan Suriye Milli Ordusu Rasulayn ile Tel Abyad arasında bulunan ve sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin yollara tuzakladığı bombaları imha ediyor.
Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin yollara tuzakladığı bombaları imha ediyor.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Suriye'nin kuzeyinde temizlik hareketine başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı harekatının 9'uncu gününde de mücadeleye devam ediyor.

Terör örgütünden temizlenen bölgelere geri dönen Suriyeli vatandaşlar, evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Harekat bölgesinden gelen her yeni görüntü ile terör örgütünün köşeye sıkıştığı anlaşılıyor. Ortaya çıkan yeni bir görüntüde Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn ile Tel Abyad arasında bulunan ve sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ettiği görülüyor.

Suriye Milli Ordusu teröristlerin yollara tuzakladığı bombaları imha ediyor
OYNAT 00:59
Suriye Milli Ordusu teröristlerin yollara tuzakladığı bombaları imha ediyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyini PKK/YPG'den temizlemeye çalışan Suriye Milli Ordusu Rasulayn ile Tel Abyad arasında bulunan ve sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ediyor.


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