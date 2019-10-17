Suriye Milli Ordusu sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ediyor

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Suriye'nin kuzeyinde temizlik hareketine başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı harekatının 9'uncu gününde de mücadeleye devam ediyor.
Terör örgütünden temizlenen bölgelere geri dönen Suriyeli vatandaşlar, evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Harekat bölgesinden gelen her yeni görüntü ile terör örgütünün köşeye sıkıştığı anlaşılıyor. Ortaya çıkan yeni bir görüntüde Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn ile Tel Abyad arasında bulunan ve sivillerin kullandığı yollardaki bombaları imha ettiği görülüyor.