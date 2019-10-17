Dünya Resulaynda teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı Sivilleri evlerinde canlı kalkan yapmışlar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Resulayn'da teröristlerin kirli oyunu ortaya çıktı: Sivilleri evlerinde canlı kalkan yapmışlar

TSK ve SMO birlikleri Resulayn'a girerek bir çok nıktayı teröristlerden temizlemişti. Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPG/PKK’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Resulayn'da canlı kalkan yapılan siviller kurtarıldı.
Resulayn'da canlı kalkan yapılan siviller kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPG/PKK'nın kirli oyununu engelledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye’nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı.

DHA
Resulayn'da canlı kalkan yapılan siviller kurtarıldı.

EVLERDEN ÇIKMAMIZA İZİN VERMEDİLER

  • Görüntülerde, ‘Sizi kim kurtardı’ sorusuna bir genç, ‘Suriye Milli Ordusu’ cevabını veriyor. ‘YPG/PKK size nasıl davrandı?’ sorusuna ise, Suriyeliler, ‘Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz?’ ifadelerini kullanıyorlar.

DHA
Resulayn'da canlı kalkan yapılan siviller kurtarıldı.
SMO komutanının, ‘Canlı kalkan mı yapıyorlar’ sorusunu ise ‘Evet’ karşılığını veriyorlar.

Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, ‘Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz?’ diyor.

DHA
Resulayn'da canlı kalkan yapılan siviller kurtarıldı.
SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve ‘Canlı kalkan’ olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

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