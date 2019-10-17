Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı 673'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.
- Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.
Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı
Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019