Dünya Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen PKK/YPGli terörist sayısı 673e yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı 673'e yükseldi

Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.

  • Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.

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