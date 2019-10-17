Barış Pınarı Harekatının 9. günü: Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor

ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: 'Sayın Erdoğan, dik durun, sizinleyiz'

ABD'nin yaşayan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Kendini “Antisiyonizm sözcüsü' olarak tanıtan Twitter kullanıcısı Şaul Ben Kiş, Birleşmiş Milletler (BM) önünde Türk bayrağı açtıkları İsrail karşıtı protesto görüntülerini paylaştı. Şaul Ben Kiş, 'Bütün dünyaya rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye başlattığı harekatla ilgili Türk insanının ve hükümetinin yanında duruyoruz. Bayrak bir kez göndere çekildi mi bir daha asla yere inmez. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gelecekte süper güç olmaya doğru gidiyor' dedi.