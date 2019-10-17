Dünya Barış Pınarı Harekatının 9 günü Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatının 9. günü: Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor

Barış Pınarı Harekatının 9. günü: Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında terör örgütü YPG/PKK'lılarla girilen çatışmalar sırasında yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Halk, Tel Abyad'a dönüyor.
Halk, Tel Abyad'a dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

Tel Abyad halkı evlerine dönmeye başladı.

İlçede terörden kurtarılan bölgelerde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmaları yapılıyor.

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'Sayın Erdoğan, dik durun, sizinleyiz. Türk bayrağını elimizde sallamak bir onurdur. Türkiye'yi seviyoruz.' 🇹🇷 #ABD’nin yaşayan siyonizm karşıtı #OrtodoksYahudileri, #Türkiye'nin #BarışPınarıHarekatı'na destek verdi.

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Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller, evlerine geri dönmeye devam ediyor.

Tel Abyadlı biri, Suriye Milli Ordusu'ndan bir askere su veriyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

Halk, kamyonetlerin üzerinde bölgelerine giriş yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

Bölge halkı, askerlere su ikram ediyor.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

Tel Abyadlı biri, bölgeye döndükleri için askeri alnından öpüyor.
  • DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Tel Abyadlı, Suriye Milli Ordusu'na ait bir askerle konuşuyor.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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