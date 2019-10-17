Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı ağır zırhlı askeri aracı daha ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri destekli SMO tarafından Resulayn’da bulunan ABD yapımı zırhlı araç ele geçirildi. DÜNYA Münbiç’te Suriye askeri yok SMO, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK mühimmatlarını bir bir ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor. DÜNYA Münbiç’te Suriye askeri yok GÜNDEM Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı