Dünya Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı ağır zırhlı askeri aracı daha ele geçirdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı ağır zırhlı askeri aracı daha ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı ağır zırhlı askeri aracı daha ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatının 9. gününde, ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği ağır zırhlı askeri araç, Suriye Milli Ordusu’nun eline geçti.

Haber Merkezi IHA
ABD'ye ait zırhlı araç.
ABD'ye ait zırhlı araç.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri destekli SMO tarafından Resulayn’da bulunan ABD yapımı zırhlı araç ele geçirildi.

Münbiç’te Suriye askeri yok
DÜNYA
Münbiç’te Suriye askeri yok

SMO, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK mühimmatlarını bir bir ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.

Münbiç’te Suriye askeri yok
DÜNYA
Münbiç’te Suriye askeri yok

Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı
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Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı
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‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi
Gündem

‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

‘İsraf’ iddiasıyla Yenikapı’ya hizmet araçlarını çektirip şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan ‘acil ihtiyaç’ kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.
ABD ile yaptırım krizi derinleşirse İncirlik ve Kürecik masaya gelir
Gündem

ABD ile yaptırım krizi derinleşirse İncirlik ve Kürecik masaya gelir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasının engellemeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'de adeta yaptırım seferberliği ilan edildi. ABD Kongresi ve Hazine Bakanlığı ayrı ayrı yaptırım paketleri hazırladı. Şüphesiz Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı atabileceği bazı adımlar bulunuyor. Akıllara gelen ilk seçenek ise, İncirlik ve Kürecik Radar Üssü'nün Amerikan ordusunun kullanımına kapatılması. Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Türkiye'nin en kıdemli emekli büyükelçilerinden Uluç Özülker, "Yaptırım konusunda çok daha ileriye giden tutum içerisine girildiğinde, Türkiye'nin elinde kozlar ve atabileceği çok adım var. Türkiye bütün bunların altından kalkabilecek kadar güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’
Gündem

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’

Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP’li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.

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