İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldı İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldı Mardin’in Nusaybin ilçesinde 11 Ekim’de Hamam Sokakta terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket saldırısı sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldıran ve örgüt lehine sokaktaki vatandaşları devlete karşı kışkırtan 4 kişi gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Zanlılardan biri savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği bir üst mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Haber Merkezi 17 Ekim 2019, 10:16 Son Güncelleme: 17 Ekim 2019, 10:21 IHA