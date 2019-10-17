NATO'nun önemli üye ülkesinden açıklama: NATO, Türkiyesiz yapamaz, çünkü en güçlü üyelerden biri NATO'nun önemli üye ülkesinden açıklama: NATO, Türkiyesiz yapamaz, çünkü en güçlü üyelerden biri NATO'nun, Türkiye olmadan yapamayacağını vurgulayan Hollanda Başbakan Rutte " Türkiye NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" açıklamasında bulundu. DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi 17 Ekim 2019, 11:42 Son Güncelleme: 17 Ekim 2019, 12:00 AA