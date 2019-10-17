Dünya NATOnun önemli üye ülkesinden açıklama NATO, Türkiyesiz yapamaz, çünkü en güçlü üyelerden biri
AVRUPA

NATO'nun önemli üye ülkesinden açıklama: NATO, Türkiyesiz yapamaz, çünkü en güçlü üyelerden biri

NATO'nun önemli üye ülkesinden açıklama: NATO, Türkiyesiz yapamaz, çünkü en güçlü üyelerden biri

NATO'nun, Türkiye olmadan yapamayacağını vurgulayan Hollanda Başbakan Rutte " Türkiye NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" açıklamasında bulundu. DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
NATO üyelerine bağlı, ülke bayrakları.
NATO üyelerine bağlı, ülke bayrakları.

Hollanda Başbakan Mark Rutte, "NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum." dedi.

  • Rutte, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" ifadesini kullandı.

'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
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'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyesi ülkelere 'Bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?' sözleriyle tepki gösterdi.

'Türkiye olmadan, olmaz'

Rutte, NATO’da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek "NATO’nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde" değerlendirmesinde bulundu.

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