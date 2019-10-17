Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda yoğun güvenlik önlemi alan ekipler firari 3 zanlıyı arıyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
BELİRLENEN ADRESLERE ÖZEL HAREKAT BASTI
Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı.
Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile örgütsel doküman ele geçirildi.