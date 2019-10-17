Gündem Adanada Barış Pınarıyla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı
ADANA

Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda yoğun güvenlik önlemi alan ekipler firari 3 zanlıyı arıyor.

Haber Merkezi AA
Adana'da terör propagandası operasyonu
Adana'da terör propagandası operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

BELİRLENEN ADRESLERE ÖZEL HAREKAT BASTI

Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

DHA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

DHA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.
  • Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı.
  • Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.

AA
Adana'da terör propagandası operasyonunda gözaltına alınanlar.
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