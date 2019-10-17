Adana'da Barış Pınarı'yla ilgili kara propaganda yapan 13 terör yandaşı gözaltına alındı Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda yoğun güvenlik önlemi alan ekipler firari 3 zanlıyı arıyor.

Haber Merkezi 17 Ekim 2019, 08:50 Son Güncelleme: 17 Ekim 2019, 09:04 AA