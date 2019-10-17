Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu: Silah deposu ele geçirildi

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ABD ile yaptırım krizi derinleşirse İncirlik ve Kürecik masaya gelir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasının engellemeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'de adeta yaptırım seferberliği ilan edildi. ABD Kongresi ve Hazine Bakanlığı ayrı ayrı yaptırım paketleri hazırladı. Şüphesiz Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı atabileceği bazı adımlar bulunuyor. Akıllara gelen ilk seçenek ise, İncirlik ve Kürecik Radar Üssü'nün Amerikan ordusunun kullanımına kapatılması. Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Türkiye'nin en kıdemli emekli büyükelçilerinden Uluç Özülker, "Yaptırım konusunda çok daha ileriye giden tutum içerisine girildiğinde, Türkiye'nin elinde kozlar ve atabileceği çok adım var. Türkiye bütün bunların altından kalkabilecek kadar güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.