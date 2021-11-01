Dünya Suriyede yardımlar yağmalanıyor Şamın merkezinde çalıntı pazarı
ORTADOĞU

Suriye’de yardımlar yağmalanıyor: Şam'ın merkezinde 'çalıntı' pazarı

Suriye’deki insani krizin boyutu her geçen gün artıyor. Esed kontrolündeki bölgelere BM’nin yaptığı insani yardımlar yağmalanmaya başlandı. Tüccarların eline geçen ürünler, Şam’daki pazarlarda satılıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk da bu ürünleri almak zorunda kalıyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​Suriye’de yardımlar yağmalanıyor: Şamın merkezinde çalıntı pazarı
Rejim, insani yardım ticaretini yapanları hapis ve para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Ancak, uzun bir süredir şehrin ortasında satış yapanlara herhangi bir müdahale edilmemesi durumun vahametini ortaya koyuyor.

Suriye’de Esed rejimi yönetiminin ekonomik krizi giderek derinleşiyor. Ülkenin başkenti Şam’ın merkezi mahalleri ve sokaklarında insani yardım malzemeleri satılıyor. Üzerinde BM, Dünya Gıda Programı (WFP), UNRWA ve daha pek çok yardım kuruluşunun logosunun olduğu malzemeler marketlerden daha ucuz bir fiyata pazar tezgahlarını süslüyor. Üzerinde insani yardım kuruluşlarının logosu bulunan şeker, pirinç, çay, battaniye, makarna, bal, nohut, un, bebek maması, fasulye, bitkisel yağ, mutfak gereçleri, deterjanlar, fırçalar ve battaniyeler alıcı buluyor.

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MARKETTEN DAHA UCUZ

  • Suriye’deki mülteciler için, Dünya Gıda Programı (WFP), kuzeybatı Suriye de dahil olmak üzere tüm bölgelerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan gıda sepetleri dağıtımı gerçekleştiriyordu. Ancak yardımın dağıtım süreci yolsuzluk ve adam kayırmacılıkla gölgelendi. Malzemelerin büyük çoğunluğu ihtiyaç sahiplerine değil, tüccarların eline geçti.

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YARDIMLARI AZALTTILAR

Yardım malzemelerinin büyük çoğunluğunun bir aracı ile Dera’dan temin edildiğini belirten satıcılar, çaresiz kaldıkları için bu yola başvurduklarını ifade ettiler. Geçen yılın sonunda rejim yönetimi, insani yardım ticaretini yapanları hapis ve para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Ancak, uzun bir süredir şehrin ortasında satış yapanlara herhangi bir müdahale edilmemesi durumun vahametini ortaya koyuyor. Geçen Eylül ayında, Dünya Gıda Programı (WFP), tüm Suriye bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine sağlanan gıda sepetlerinin içeriğini azalttı.

Askerlere ödeyecek parası kalmadı

  • Beşar Esed, ordusu saflarında tuttuğu bazı unsurları ekonomik nedenlerle terhis etme kararı aldı. Karar, 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek. Rejimin ajansı SANA’nın haberine göre Esed, rejim ordusu saflarında uzun yıllardır tutulan bazı unsurların terhis edilmesine ilişkin karar çıkardı. Esed rejimi, Suriye’de iç savaşın başlamasıyla 1,5 yıl zorunlu askerlik süresini dolduran gençlerin terhisini durdurarak “yedek asker” sıfatıyla saflarında tutuyor. Rejim güçleri, Mart 2011’de başlayan iç savaşta kontrol ettiği bölgelerde zorunlu askerliğini yapmış çok sayıda genci de “yedek askerlik” adı altında alıkoymuştu.
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