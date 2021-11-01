Suriye’de yardımlar yağmalanıyor: Şam'ın merkezinde 'çalıntı' pazarı

Rejim, insani yardım ticaretini yapanları hapis ve para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Ancak, uzun bir süredir şehrin ortasında satış yapanlara herhangi bir müdahale edilmemesi durumun vahametini ortaya koyuyor.

Suriye’de Esed rejimi yönetiminin ekonomik krizi giderek derinleşiyor. Ülkenin başkenti Şam’ın merkezi mahalleri ve sokaklarında insani yardım malzemeleri satılıyor. Üzerinde BM, Dünya Gıda Programı (WFP), UNRWA ve daha pek çok yardım kuruluşunun logosunun olduğu malzemeler marketlerden daha ucuz bir fiyata pazar tezgahlarını süslüyor. Üzerinde insani yardım kuruluşlarının logosu bulunan şeker, pirinç, çay, battaniye, makarna, bal, nohut, un, bebek maması, fasulye, bitkisel yağ, mutfak gereçleri, deterjanlar, fırçalar ve battaniyeler alıcı buluyor.

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MARKETTEN DAHA UCUZ

Suriye’deki mülteciler için, Dünya Gıda Programı (WFP), kuzeybatı Suriye de dahil olmak üzere tüm bölgelerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan gıda sepetleri dağıtımı gerçekleştiriyordu. Ancak yardımın dağıtım süreci yolsuzluk ve adam kayırmacılıkla gölgelendi. Malzemelerin büyük çoğunluğu ihtiyaç sahiplerine değil, tüccarların eline geçti.

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YARDIMLARI AZALTTILAR

Yardım malzemelerinin büyük çoğunluğunun bir aracı ile Dera’dan temin edildiğini belirten satıcılar, çaresiz kaldıkları için bu yola başvurduklarını ifade ettiler. Geçen yılın sonunda rejim yönetimi, insani yardım ticaretini yapanları hapis ve para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Ancak, uzun bir süredir şehrin ortasında satış yapanlara herhangi bir müdahale edilmemesi durumun vahametini ortaya koyuyor. Geçen Eylül ayında, Dünya Gıda Programı (WFP), tüm Suriye bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine sağlanan gıda sepetlerinin içeriğini azalttı.

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