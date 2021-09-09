Rusya ve Esed İdlib’i yıkıyor

Rejim ve Rusya’nın ilk hedefi İdlib il merkezi oldu.

Rusya ve Esed rejimi Astana mutabakatına rağmen Suriye’ye yüzbinlerce muhalifin son sığınağı olan İdlib’e saldırılarını artırdı. Rejim ve Rusya’nın ilk hedefi İdlib il merkezi oldu. Serakib ilçesindeki rejim unsurları il merkezindeki sivil yerleşim alanlarına Rus üretimi “Krasnopol” güdümlü füzeleriyle hedef aldı. Saldırıda 1’i çocuk, 1’i kadın 4 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılar sonrasında enkaz altında kalan küçük bir kız yaralı olarak kurtarıldı.

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SAĞLIK OCAĞINI VURDULAR

Rusya’ya ait savaş uçakları da İdlib’in Marat Mısrın beldesindeki bir kampa bomba yağdırdı. Saldırıda en az 4 sivil yaralandı. Rejim ve Rusların hedef aldığı diğer bir yer ise İdlib’in güneyinde Maryen köyü oldu. Rejim güçleri güdümlü füzelerle köydeki tek sağlık merkezini vurdu. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk da yaralandı. Köydeki tek sağlık merkezi de kullanılamaz hale geldi. Rusya Esed rejimi ve İran destekli güçleri son 1 hafta içerinde İdlib ve diğer bölgelede saldırılarını yoğunlaştırdı.

1 HAFTADA 50 SALDIRI

Eylül ayının başından sadece Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sayısı 50’yi aştı. İdlib’in batı kırsalındaki El Hamama köyüne 8, Duwayr el Akrad köyüne 4, Sarmaniya’ya 6, Kansafra ve Hemaymat’a 6, Ayn Laroz ve Urm al Cuz’a 6, Kabanah, Kafardin, El-Bara ve Benin’e 10, Ahsem’in çevresine 6 hava saldırısı düzenlendi. Bunlara ek olarak kırsal bölgelerde de çok sayıda nokta havadan bombalandı.

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