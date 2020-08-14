Suudi Arabistan Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonu reddetti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Muhammed Huseyin Baki ile görüştü. Görüşmede her iki bakanın da Türkiye'nin düzenlediği operasyonların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölge barışını tehlikeye attığı konusunda hem fikir oldukları belirtildi.





Taziyelerini sundu

Suudi Bakan Faisal bin Farhan, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlediği operasyonu kınadı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Muhammed Huseyin Baki ile görüşen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Bağdat'a taziyelerini sundu.

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Mısır da SİHA saldırılarını kınamıştı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan askerlerini çekmesi için Arap ülkelerinden diplomatik destek istemişti. Bu bağlamda Iraklı yetkililer, Ürdün, Mısır ve Kuveyt ile görüşmeler yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Türkiye'nin düzenlediği SİHA saldırısını kınamıştı.

OYNAT 00:20 Kuzey Irak'a operasyonlar devam ediyor: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.



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GÜNDEM TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salı günü yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62'si üst düzey 474 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtti.