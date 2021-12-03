Dünya Taliban evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararlar aldı
ASYA

Taliban evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararlar aldı

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin çıkarttığı kararnamede, yetişkin kızların ve dul kadınların evlenirken rızalarının alınmasının "zaruri" olduğu ve hiç kimsenin kadınları evliliğe zorlayamayacağı belirtildi. Kararnamede evlendikten sonra eşten mehir almanın, kadının rızasına bırakıldığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Taliban evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararlar aldı
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Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, kadınların eşlerini seçebileceğini ve miras hakkını kullanabileceğini bildirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından, Ahundzade'nin evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik çıkarttığı 6 maddelik kararnameyi paylaştı.

Kararnamenin ilk maddesinde, yetişkin kızların evlenirken rızalarının alınmasının "zaruri" olduğu ve hiç kimsenin kadınları evliliğe zorlayamayacağı vurgulandı.

İkinci maddede, "Kadın mal değildir. Asil ve özgür bir insandır. Kimse onları barışı sağlama adına başkasına veremez." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'da bazı aşiretler kan davaları ya da aralarındaki düşmanlıkları sonlandırmak için ailedeki kadınlar üzerinden husumetli aile ile evlilik bağı kurabiliyor.

Dul kadınların zorla evlendirilmesi

Üçüncü maddede, kocanın vefatının ardından (4 ay 10 gün ya da hamilelik sonrası) kocanın kardeşinin ya da başka bir akrabanın, "dul kadını" evliliğe zorlayamayacağı belirtilirken kadının evlenip evlenmeme ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Dördüncü maddede yeni erkekten (evlilik tazminatı olarak) mehir almanın dul kadının rızasına bırakıldığı belirtildi.

Beşinci maddede ise kadının ölen kocasından, çocuklarından, babasından ya da diğer akrabalarından miras ya da mülke ortak olma hakkına sahip olduğu vurgulanırken "Kimse onu bu hakkından mahrum edemez." ifadesi kullanıldı.

Çok eşlilik

Altıncı maddede ise çok eşli erkeklerden, eşlerinin haklarını tanıması ve eşleri arasında ayrım yapmaması istendi. Ahundzade, kararnamede tanımlanan ve dini çerçevede olduğu belirtilen çeşitli hakların eksiksiz kullanılması için hükümet organlarına, din adamlarına ve aşiret liderlerine gerekli adımları atması konusunda talimat verdi.

Eğitim ve çalışma hakkına değinilmedi

Taliban sonrası Afganistan'da kadınların çalışması ve kızların okula gitmesi kısıtlanmıştı.

Uluslararası toplumun, Taliban ile olan diplomatik ilişkilerinde en çok kadınların çalışma ve eğitim haklarına yönelik kısıtlamaları gündeme getirmesine rağmen Taliban lideri Ahundzade, yayımladığı kararnamede bu konuya değinmedi.

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