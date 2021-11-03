Dünya Yasaklandı Talibandan yabancı para kararı
ORTADOĞU

Yasaklandı: Taliban'dan yabancı para kararı

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı.

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Haber Merkezi AA
Yasaklandı: Talibandan yabancı para kararı
Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı.

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi.

Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı.

Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

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Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

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Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

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