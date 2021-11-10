​Taliban’dan DEAŞ temizliği

Taliban, 15 Ağustos’ta Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi sonrası DEAŞ’ın ülkede üst üste düzenlediği terör saldırılarının ardından, grubun içine sızan terör örgütü mensuplarını temizlemek için harekete geçti.
Taliban Sözcüsü Ahmedullah Wasiq, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Afgan halkına zarar veren ve hükümetin yetkisini kötüye kullanan hiçkimse bizim saflarımızda yer alamayacak” dedi. Kimliği belirsiz kişilerin, vatandaşların evlerine girerek Taliban adına insanları cezalandırdığına dair raporlar aldıklarını söyleyen Wasiq, şikayetleri incelediklerini ve bu duruma müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Öte yandan Taliban güçlerinin, ele geçirdikleri ABD ordusuna ait teçhizatlarla, önceki gün Afganistan’ın güneyinde, örgütün kuruluş merkezi olan Kandahar kentinde askeri geçit töreni düzenlediği bildirildi.