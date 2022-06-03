Dünya Taliban hükümeti Afganistandaki dört havalimanının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini Birleşik Arap Emirliklerine devretti
ASYA

Taliban hükümeti Afganistan'daki dört havalimanının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne devretti

Taliban geçici hükümeti Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen törenle Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin de BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Taliban hükümeti Afganistandaki dört havalimanının güvenlik hizmetlerinin işletilmesini Birleşik Arap Emirliklerine devretti
Arşiv.

Anlaşma gereği söz konusu havalimanların ve yolcuların güvenliğinin GAAC tarafından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, uluslararası ve yerel hava yollarının uçuşlarının emniyetini ve güvenliğini garanti edeceği ve artıracağı bildirildi.

Açıklamada, tüm hava yollarının bu anlaşma kapsamında sigortalı ve garantili olacağı kaydedildi.

Yer hizmetlerinin işletilmesi de BAE'ye verilmişti

Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesi de 24 Mayıs'ta BAE şirketine (GAAC/G42) devredilmişti.

Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti.

Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi.

BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.

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