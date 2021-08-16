Dünya Türkiyenin Kabil Havaalanında güvenlik göreviyle ilgili yeni iddia Herkes çekilse de Türk askeri kalabilir
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Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda güvenlik göreviyle ilgili yeni iddia: Herkes çekilse de Türk askeri kalabilir

Taliban'ın ülkede konrtolünü ele geçirmesinden sonra Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğini sağlama girişiminin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar şu anda bir anlaşmaya varılmadığını ancak müzakerelerin süreceğini belirtti. Sitede yer alan habere göre Ankara'nın şimdi ne yapacağı sorusuna karşı ismi verilmeyen Türk yetkililerin "Türkiye'nin Afganistan ile son 100 yıldır diplomatik ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasında derin kültürel bağlar olduğunu" ifade ettikleri öğrenildi. Yetkililer şu anda bir anlaşmanın bulunmadığını ancak taraflarla müzakere girişimlerinin süreceğini belirtti.

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Türkiyenin Kabil Havaalanında güvenlik göreviyle ilgili yeni iddia: Herkes çekilse de Türk askeri kalabilir
​Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda güvenlik göreviyle ilgili yeni iddia öne sürüldü.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban dünya gündemine oturdu. Middle East Eye haber sitesinde yer alan bir habere göre, Türkiye, Kabil Uluslararası Havalimanında Türk askerlerini konuşlu tutmanın yollarını arıyor.

Türk ordusunun, ABD birliklerinin ayrılmasından sonra Kabil'in havalimanını güvence altına almaya devam etmesini sağlayacak bir plan üzerine müzakereler sürüyordu. Anlaşma konusunda görüşmeler sürerken Taliban kontrolü ele geçirdi.

ABD ülkedeki askeri birliklerini tahiye ederken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'den ayrıldığı bildirildi.

Ankara'nın şimdi ne yapacağı sorusuna karşı ismi verilmeyen Türk yetkililerin "Türkiye'nin Afganistan ile son 100 yıldır diplomatik ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasında derin kültürel bağlar olduğunu" ifade ettikleri öğrenildi.

MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Türk yetkililer Middle East Eye'a verdikleri ifadede "Ancak, varlığımızı korumamızı isteyip istemeyeceklerini görmek için Taliban ile müzakere etmeye çalışacağız, ki bu derin bağlar göz önüne alındığında bizim için en normal yol bu" açıklamasını yaptı.

ŞU ANDA BİR ANLAŞMA YOK

MEE'ye konuşan bir yetkili, "Şu anda Kabil'de kalmamız için bir anlaşma yok" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye yine de havaalanını güvence altına alabilir ve Taliban'ın Kabil'de diplomatik bir varlık elde etmesine yardımcı olabilir. İstedikleri diplomatik tanınmayı elde etmelerine yardımcı olabilir.Bizi istemiyorlarsa gidebiliriz."

Yetkililer ayrıca, Afganistan'daki NATO misyonunun bir parçası olmasına rağmen Ankara'nın hiçbir zaman Taliban'a karşı bir savaş misyonu gerçekleştirmediğini vurguladı. Türkiye'nin şu anda çökmekte olan Afgan hükümetini elinden gelen her şekilde sürekli olarak desteklediğini söylüyorlar.

İŞGALCİ DEĞİLİZ

Yetkililer ayrıca "Biz işgalci değiliz ve Taliban bunu biliyor. Zaten orada sadece 600 askerimiz var” ifadelerini kullandı.

Dışişleri bakanlığındaki bazı yetkililer Kabil'deki Türk büyükelçiliğini geçici olarak kapatmak, askeri konuşlandırmayı toplamak ve ayrılmak istiyor.

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MÜZAKERELER SÜRÜYOR

İkinci bir Türk yetkili, Taliban ile müzakerelerin devam ettiğini ve askerlerin tahliyesine ilişkin bir kararın alınmadığını söyledi.

Yetkili, Kabil'deki askeri varlığın, özellikle Türkiye'nin ülkenin yeniden inşası ile ilişkilendirilecek ticaret fırsatlarıyla ilgilendiği için, önümüzdeki yıllarda Türk çıkarları için önemli olacağını söyledi.

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