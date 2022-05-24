Taliban havaalanları için BAE ile anlaştı

Taliban yönetimi tarafından Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) anlaşma imzalanacağını açıkladı. Reuters'ın aktardığı habere göre, Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞME YÜRÜTÜLÜYORDU

Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj, Türkiye ve Katar'ın da dahil olduğu aylardır süren görüşmelerin ardından geldi. BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havalimanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu.

Türkiye ve Katar, havalimanlarının işletilmesine ve güvenliğine destek için Afganistan'a geçici teknik ekipler göndermişti.

Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti.

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