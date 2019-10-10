Dünya Terör örgütü PYDye destek veren ABDli Senatör Grahamın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin perde arkasını Bakan Çavuşoğlu anlattı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü PYD’ye destek veren ABD’li Senatör Graham’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin perde arkasını Bakan Çavuşoğlu anlattı

ABD'li Senatör Graham'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin perde arkasında yaşananları aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Görüşmede dedikleri çok ilginç. Bizlere 'PYD ile PKK aynıdır. Bunu herkes biliyor. Ancak gel gör ki kongrede bunu anlayabilen çok az kişi var' demişti. Şimdi de çıkmış terör örgütünü savunuyor. Kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Graham (Solda), Recep Tayyip Erdoğan (Ortada) ve Mevlüt Çavuşoğlu (Sağda)
Lindsey Graham (Solda), Recep Tayyip Erdoğan (Ortada) ve Mevlüt Çavuşoğlu (Sağda)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNNTÜRK kanalında katıldığı bir televizyon programında Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın 22 Eylül tarihinde yaptıkları görüşmenin perde arkasında yaşanan anlattı.

ABD'li Senatör Graham'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğunu ve 22 Eylül'de buluşmanın yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Graham'ın görüşmede söylediklerini ilk defa açıkladı. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizlere görüşmede dedi ki, 'PYD ile PKK aynıdır. Bunu herkes biliyor. Ancak gel gör ki kongrede bunu anlayabilen çok az kişi var'. Şimdi de çıkmış terör örgütünü savunuyor. Kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

Terörün çirkin yüzü görmek isteyen için ortada. Operasyonun amacı teröristleri çıkarmak. 30 KM'nin altına inmeyi planlamıyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de buralara dönecekse çoğunluğu Kürt olan Ayn EL Arap gibi bölgelerden teröristlerin çıkması lazım. Bu teröristler yüzünden dönemiyorlar. Harekat için takvimlendirme yapmak doğru bir şey olmaz. Bir an önce bölgede istikrar sağlanmalı.

Trump'la telefon görüşmesinde zaten kararımızı vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump’a bizzat kendisi söylemek istedi. Cumhurbaşkanımız bu harekatın başlaması için aylar önce talimat vermişti.

Süreci mutabakatla yapmayı istemiştik. Ortak bir harekat merkezinin oluşturulması gibi bazı adımlar atıldı fakat bu yetmez devamı gelmesi lazım ve arkasından da sahada edindiğimiz bilgilerle öğrendik. Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik ama sonunda kendimiz adım attık. Güvenli bölgede DEAŞ'lıların sorumluluğu bizim. YPG DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor. Cumhurbaşkanı DEAŞ'lılarla ilgili mesaj verdi.

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