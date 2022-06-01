Dünya Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyada saldırı düzenledi İki sivil öldü 12 sivil yaralandı
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Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'a saldırı düzenledi: İki sivil öldü 12 sivil yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki bölgelerden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyada saldırı düzenledi: İki sivil öldü 12 sivil yaralandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad ilçe merkezine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca çok namlulu roketatarla (ÇNRA) 7 atış yapıldı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

  • Yerel kaynaklara göre, teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BARIŞ PINARI İLE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

  • Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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