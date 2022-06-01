Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'a saldırı düzenledi: İki sivil öldü 12 sivil yaralandı

Dünya

Kremlin’den çarpıcı açıklama: Putin-Zelenski görüşmesi mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, çarşamba günü yaptığı açıklamada; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesinin mümkün olduğunu, ancak bu tür görüşmelerin önceden hazırlanması gerektiğini söyledi.