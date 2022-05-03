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Gündem HDPli Fatma Kurtulan PKK kanalına konuştu Pençe-Kilit Türkiyenin geleceğini tehlikeye atıyor
POLİTİKA

HDP'li Fatma Kurtulan PKK kanalına konuştu: Pençe-Kilit Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atıyor

HDP vekili Fatma Kurtulan, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlardan rahatsız oldu. Pençe-Kilit Operasyonlarının 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' öne süren Kurtulan, ittifak ortakları CHP'ye yüklendi. Operasyonlara destek açıklaması yapılmasını, "Bir öyle bir böyle konuşuyorlar" diyerek eleştiren HDP vekili, "CHP, toplumsal umudu geriye götürüyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Fatma Kurtulan PKK kanalına konuştu: Pençe-Kilit Türkiyenin geleceğini tehlikeye atıyor
HDP'li Fatma Kurtulan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıklamıştı. Operasyon kapsamında, bugüne kadar 63 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ise söz konusu operasyonlardan duyulan rahatsızlığı sık sık dile getiriyor.

HDP vekili Fatma Kurtulan, örgütün kanalına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nu eleştirerek muhalefete yüklendi.

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"PENÇE-KİLİT TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Operasyonların 'Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını' söyleyen HDP vekili, "Çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin geleceği risk altında. Herkesin buna destek vermek yerine tepki koyması gerekiyor" diye konuştu.

İTTİFAK ORTAKLARINA TEPKİ: CHP'NİN TUTUMU TOPLUMSAL UMUDU GERİYE GÖTÜRÜYOR

Kurtulan, ittifak ortakları CHP'nin operasyonlara karşı tutumunu da hedef alarak, "Bir taraftan öyle bir taraftan böyle konuşuyorlar. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. CHP'nin yaşatmak üzerine kafa yorması lazım. CHP'nin bu açıklaması toplumsal umudu geriye götürüyor." dedi.

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