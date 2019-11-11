Terör örgütüne bir darbede Irak'tan: Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ü minnetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında,"Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.