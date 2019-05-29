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Dünya Irak Aileleri DEAŞlı 188 çocuk Türkiyeye iade edildi
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Son Dakika: ​Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi

Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi

Irak, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış çocuklar.
Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış çocuklar.

Irak yargı sözcüsü Abdul Sattar Birqdar, Irak'ın İslam Devleti örgütü şüphelilerinin 188 Türk çocuğunu her iki ülkeden hükümet yetkililerinin ve UNICEF'in önünde Türkiye'ye teslim ettiğini belirtti.

  • Birqdar, "Terörizm dosyasından ve yabancı şüphelilerden sorumlu olan merkezi soruşturma mahkemesi, Irak'ta DAEŞ teröristlerinin arkasında bıraktığı 188 çocuğu Türk tarafına teslim etti" dedi.

Birqdar bu sayının "reşit olan" ve yasadışı olarak sınırı geçmekle suçlu bulunan ve cezalarını çeken "küçük bir yüzde" grubu kapsadığını belirtti.

Irak'ta çocuklar dokuz yaşından itibaren işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir.

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