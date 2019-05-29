Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi

Irak yargı sözcüsü Abdul Sattar Birqdar, Irak'ın İslam Devleti örgütü şüphelilerinin 188 Türk çocuğunu her iki ülkeden hükümet yetkililerinin ve UNICEF'in önünde Türkiye'ye teslim ettiğini belirtti.

Birqdar, "Terörizm dosyasından ve yabancı şüphelilerden sorumlu olan merkezi soruşturma mahkemesi, Irak'ta DAEŞ teröristlerinin arkasında bıraktığı 188 çocuğu Türk tarafına teslim etti" dedi.

Birqdar bu sayının "reşit olan" ve yasadışı olarak sınırı geçmekle suçlu bulunan ve cezalarını çeken "küçük bir yüzde" grubu kapsadığını belirtti.

Irak'ta çocuklar dokuz yaşından itibaren işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir.