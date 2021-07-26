Dünya Teröre bir darbe daha Üç PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröre bir darbe daha: Üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Teröre bir darbe daha: Üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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