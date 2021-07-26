Teröre bir darbe daha: Üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021

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