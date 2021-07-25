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POLİTİKA

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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