MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/O7ni0CVvr4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2021

GÜNDEM MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması: Ücret azaltılmayacak gençlerin duygularını istismar etmeyin

GÜNDEM MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu teknenin battı, 37 kişi kurtarıldı