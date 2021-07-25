MSB: 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildi 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2021, 11:38 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2021, 11:53 AA