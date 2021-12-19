Dünya Texasta federal hükümetten bağımsız Meksika sınırına duvar inşa ediliyor
AMERİKA

Texas'ta federal hükümetten bağımsız Meksika sınırına duvar inşa ediliyor

ABD’nin Texas eyaleti federal hükümetten bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor. İnşaatın maliyeti sadece eyalet bütçesi ve kişisel bağışlarla karşılanacak.

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Haber Merkezi İHA
Texasta federal hükümetten bağımsız Meksika sınırına duvar inşa ediliyor
Texas Meksika sınırına duvar inşa ediyor.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kaçak göçle mücadele için Meksika sınırına yapmak istediği ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapımı durdurulan duvarı Texas eyaleti yeniden inşa etmeye başladı.

Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladıklarını duyurarak, duvarın ilk bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Vali Abbott açılışta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin işini yapmadığı için Texas eyaletinin kendi duvarını inşa ettiğini ifade etti.

Texas, ABD’nin sınır güvenliğini koruyacak
Vali ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapmak istediği duvarla aynı malzeme ve yöntemleri kullanarak adeta bir kopyasını inşa ettiklerini ifade ederken, ülkede eşi görülmemiş bir girişimde bulunarak Texas eyaletinin yanı sıra ABD’nin de sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.


Duvarın maliyeti eyalet bütçesi ve bağışlarla karşılanacak
İnşaatın maliyeti sadece Texas eyaletinin bütçesi ve vatandaşlardan alınan bağışlar ile karşılanacağı bildirilirken, eyaletin bunun için en az 1 milyar 50 milyon dolar bütçeye sahip olduğu belirtildi. Duvarın eyalete ait araziler ile bazı gönüllü vatandaşlar tarafından bağışlanan arazilerin üzerine inşa edileceği açıklandı.

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