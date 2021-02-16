Teksas'ta sert kış: 5 milyon kişi 13 saattir elektriksiz

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı neredeyse felç etti. PowerOutage sitesinin verilerine göre, Teksas'ta 4 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.
5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ
Teksas'ın güç sistemini felce uğratan ve fiyatları rekor seviyelere yükselten enerji krizi, ABD genelinde en az 5 milyon insanın şebekelerinin tamamen çökmesine neden oldu.
Kuzey Dakota'dan Teksas'a ev ve işyerleri, saatte günlük sıcaklık rekorlarını kıran eşi görülmemiş kar yağışının ortasında ısınamıyor.
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KIŞ
Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede 170 milyon kişinin kötü hava şartları ve buzlanma konusunda uyarıldığını belirtirken, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi ve Texas eyaletlerinde acil durum ilan edildi.
Teksas Valisi Greg Abbott, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak, "Bu muhtemelen Teksas tarihinde hiç görülmemiş bir kış" ifadesini kullandı.