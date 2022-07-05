Dünya The Telegraph Kraliyet İHA Filosunun İHAsı yok
AVRUPA

The Telegraph: Kraliyet İHA Filosu'nun İHA'sı yok

The Telegraph'ın haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 'fütüristik ve iddialı' vizyonunu bünyesinde barındıran insansız hava aracı test filosunda insansız hava aracı (İHA) bulunmuyor. Savunma Bakanlığı'nın, İngiltere'deki kampanya grubu Drone Wars UK tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü taleplerine verdiği cevapta iki yıldan beri deneme testi gerçekleştirilmediği belirtildi.

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The Telegraph: Kraliyet İHA Filosunun İHAsı yok
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Savunma Bakanlığı'nın, İngiltere'deki kampanya grubu Drone Wars UK tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü taleplerine verdiği bir yanıttan alıntı yapılan haberde, Kraliyet Hava Kuvvetleri 216 Filosu'nun herhangi bir deneme yapmadığı ve yalnızca dört tam zamanlı personele sahip olduğunu açıklandı.

Talep, bu tür silahların kullanımı konusunda daha fazla kamu şeffaflığı talep eden bir kampanya grubu olan Drone Wars UK'nin kurucusu Chris Cole tarafından yapıldı.

“216 Squadron, 1 Nisan 2020'de yeniden etkinleştirildiğinden beri herhangi bir İHA testi yapmamıştır... Talebiniz sırasında 216 Squadron envanterinde İHA listelenmemiştir. Bu, talebinizin üçüncü kısmına verilen yanıtın 'sıfır' olduğu anlamına geliyor” denildi.

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2021'de, Küresel Hava Şefleri Konferansı'nda konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston, 216 Squadron'u lanse ederek, “yoğun dronların yıkıcı ve yenilikçi faydasını” kanıtladığını söyledi.

Hava mareşali , “Karşıt hava savunmasını kafa karıştırıcı ve ezici bir şekilde ele almaya odaklandık, ancak şimdiden hayal gücünüze bırakacağım yeni yıkıcı görevler üzerinde düşünüyoruz.” demişti.

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