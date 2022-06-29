İngiliz Başbakan Johnson'dan Erdoğan'ın liderliğine övgü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’den ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.