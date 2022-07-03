İngiltere'de skandal olay: Öğrenci vizesiyle gelenler sırayla ortadan kayboldu

İngiltere'de emek sömürüsü için önde gelen istihbarat kurumu Gangmasters and Labor Abuse Authority tarafından yayımlanan bir rapora göre, Greenwich, Chester ve Teesside üniversitelerindeki Hintli öğrenciler İngiltere'ye geldikten kısa bir süre sonra derslere katılmayı bıraktılar.

FOTOĞRAF 7 45 yaşındaki Maros Tancos ve 46 yaşındaki Joanna Gomulska, yetimhane ve bakımevlerinden seçtiği kurbanlarını hiç durmadan çalışmaya zorladı ve onları üç yatak odalı evde kilitli tuttu. Bir kurban tutuldukları evi \"cehenneme açılan bir kapı\" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: \"Oraya gittim çünkü ailemin geçimini sağlamak ve onlara Slovakya'da sahip olduklarından daha fazlasını vermek istedim ama Maros'un evinde yaşadığım hayat hayatımı tamamen değiştirdi.\" Çift, ancak Slovakya'ya dönmeyi başaran bir kurban oradaki yetkililere şikayette bulunduğunda Ulusal Suç Dairesi'nin (NCA) dikkatini çekti. Çift, modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarından Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde hapsedildi. Tancos'a 16 yıl hapis cezası verildi. Joanna Gomulska ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sekiz yıldır tutuklu olan bir diğer kurban ise çift için \"Hayatımın yarısı mahvoldu. Her küçük şey için vuruldum ve cezalandırıldım. Bunu asla unutmayacağım.\" dedi. İngiltere'de insanlık dışı olay: Yetimhanelerden alınıp köle gibi çalıştırıldılar İngiltere'de yaşayan kırklı yaşlarda bir çift Slovakya'daki bakım evlerinden ve yetimhanelerden 10 tane kişiyi alarak iyi bir iş ve yaşam sözü verdi ancak vardıklarında bir eve hapsedilerek haftanın yedi günü günde 12 saat zorla çalıştırıldılar. BiP'te paylaş

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ZORLA ÇALIŞTIRIYORLAR

Yapılan başka bir araştırmaya göre İngiltere'ye gelen öğrencilerin pasaportlarına el konulduğu tespit edildi. Hindistan'dan gelen ve çok az İngilizce konuştuğu bildirilen öğrencilerin, 24 saatlik vardiyalarda ara vermeden çalışmaya zorlandıkları ve yemek yiyemedikleri iddia edildi.

DÜNYA Yayımlanan rapor korkuttu: İngiltere'de 100 binden fazla 'modern köle' var

'İNGİLTERE'DE İŞGÜCÜ KITLIĞI VAR'

Londra merkezli bir yardım kuruluşu Focus on Labor Exploitation'da araştırma müdürü olan Meri Ahlberg, öğrenci vizesi alan kişilerin kötüye kullanılmasının İngiltere'de işgücü kıtlığı nedeniyle büyüyen bir endişe olduğunu söyledi.

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