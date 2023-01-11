Tigraylı isyancılar Etiyopya ordusuna teslim oldu

Etiyopya'da hükümetle barış anlaşması yapan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ağır silahları ulusal orduya teslim ettiğini açıkladı.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, barış anlaşması çerçevesinde ağır silahların Afrika Birliği gözlem heyetine devredildiğini ifade etti.

Tigray televizyonu, silahların Etiyopya ordusuna teslim edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kasım 2022'de yapılan barışın ardından hayatın normale dönmeye başladığı bölgede 2 hafta önce uçuşlar yeniden başlamıştı.

Ulusal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı. Çatışmalar, yaklaşık 2 yıl sonra barış anlaşmasıyla son bulmuştu.

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Terör listesinden kaldırılacak

Etiyopya ordusu silahsızlanmayı kabul eden TPLF'yi terör listesinden kaldıracağını duyurmuştu.

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