Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya TİKA abluka altındaki Gazzede 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
ORTADOĞU

TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı

TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına yönelik ramazan yardımları kapsamında İsrail ablukası altındaki Gazze'de ihtiyaç sahibi 5 bin 320 aileye gıda kolisi dağıttı.

Haber Merkezi AA
TİKA abluka altındaki Gazzede 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 bin aileye gıda kolisi, 7 bin kişiye de iftar verilecek.

TİKA Filistin Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ablukanın gölgesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden fakir ailelerin ramazan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda dağıtılan kolilerde, ay çiçek yağı, zeytin yağı, pirinç, bakla, mercimek, kuru fasulye, firik, makarna ve çay gibi gıda ürünlerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ramazan boyunca Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 bin aileye gıda kolisi, 7 bin kişiye de iftar verileceği kaydedildi.

İsrail'in 2006'dan beri uyguladığı abluka ve Kovid-19 nedeniyle Gazze'deki ekonomik durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve halkın yarısı fakirlik sorunu yaşıyor.

AA

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

İsrail ablukasında bir Ramazan daha
DÜNYA
İsrail ablukasında bir Ramazan daha
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
İftarda bir araya geldiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.